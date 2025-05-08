В Министерстве здравоохранения Самарской области открыли «Стена памяти»

В холле здания региональная минздрава разместили специальную стена памяти «Помним! Гордимся! Чтим!». На стенде представлены портреты и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны, относящихся к семьям сотрудников ведомства.
Некоторые работники разместили сразу несколько фотографий ветеранов, а также детские рисунки, посвящённые празднику Победы.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что самарская сборная по тхэквондо ГТФ выиграла бронзовые награды на чемпионате России.
Также стало известно о том, что в Центральном районе Тольятти горела незаконная свалка.
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