На Черноморском побережье временно отменят часть «Ласточек»

Несмотря на временные отмены, некоторые рейсы продолжают курсировать в штатном режиме, в том числе поезда № 925/926 и № 929/930 по направлению Имеретинский Курорт — Сухум. Кроме того, с 1 мая запущена дополнительная вечерняя «Ласточка» по маршруту Имеретинский Курорт — Сочи для повышения транспортной доступности.