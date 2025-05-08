На Черноморском побережье временно отменят часть «Ласточек»

С 12 по 17 мая ОАО «Российские железные дороги» временно приостановит движение ряда пригородных электропоездов «Ласточка» на Черноморском побережье, информирует департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Под временные изменения попадают следующие направления: Туапсе — Имеретинский Курорт; Туапсе — Аэропорт Сочи; Сочи — Роза Хутор; Аэропорт — Лазаревская.
В этот период данные маршруты будут недоступны для пассажиров. Рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание через официальный сайт РЖД или по бесплатному номеру горячей линии: 8−800−775−00−00.
Несмотря на временные отмены, некоторые рейсы продолжают курсировать в штатном режиме, в том числе поезда № 925/926 и № 929/930 по направлению Имеретинский Курорт — Сухум. Кроме того, с 1 мая запущена дополнительная вечерняя «Ласточка» по маршруту Имеретинский Курорт — Сочи для повышения транспортной доступности.
Дополнительно с 12 июня вводятся в график новые поезда Ростов-на-Дону — Ейск, которые будут ходить по выходным дням вплоть до 28 сентября, что расширяет транспортные возможности для пассажиров в летний период.