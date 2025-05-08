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Вживую или онлайн: завтра пермяки смогут увидеть городской парад Победы

Парад на Октябрьской площади в Перми начнется 9 мая в 10:00.

Парад на Октябрьской площади в Перми начнется 9 мая в 10:00. Попасть на площадь можно будет через 5 входных групп с металлорамками.

Две входные группы расположатся с обеих сторон Компроса на пересечении с Екатерининской, еще две — на пересечении с Пермской и одна — на пересечении с Луначарского со стороны политеха.

Онлайн-трансляция будет доступна на медиафасадах торговых центров «Айсберг», «Планета», «Эспланада Imall», в соцсетях губернатора, на сайте «Вести Пермь.ру» и в эфире местных каналов ГТРК Пермь, «ВЕТТА», «Рифей».