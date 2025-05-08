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В аэропорту Казани задержали 11 рейсов

Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Комсомольская правда

В Казани задержали 11 авиарейсов. Больше среди региональных аэропортов только в Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.

Дольше всего пока ожидают вылета из Казани пассажиры «Аэрофлота» — самолет должен был вылететь в Анталью (Турция) в 13:00, однако вылет перенесли на 20:40. Борт Red Wings вылетит в Пхукет только в час ночи вместо запланированных изначально 21:00. Еще два рейса направятся в Шереметьево на 3−4 часа позже.

В целом обстановка в российских аэропортах после введенных ограничений стабилизировалась, уточнили в Росавиации.

Напомним, пассажиры столкнулись с проблемами в последние сутки из-за ограничений на работу некоторых аэропортов.