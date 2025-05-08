В МИД рассказали о сотрудниках ведомства, ушедших на фронт в 1941 году

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Начальник отдела историко-архивного департамента МИД РФ Андрей Романов рассказал РИА Новости о сотрудниках Народного комиссариата иностранных дел СССР, ушедших на фронт во Вторую мировую войну, а также участвовавших в народном ополчении.
«Среди сотрудников Народного комиссариата многие ушли на фронт или участвовали в народном ополчении, которое защищало Москву», — сказал он.
«В ряды Красной Армии было мобилизовано около 50 человек. 30 были переведены в Народный комиссариат обороны, а около 80 человек вступили в ряды народного ополчения», — уточнил Романов.
По его словам, большинство тех, кто пошел в народное ополчение, погибли.
Романов обратил внимание на то, что «расположенные доски в вестибюле МИД РФ постоянно пополняются, благодаря деятельности Совета Ветеранов появляются новые имена».
«В течение последних пяти лет было добавлено более 30 имен», — уточнил он.
По словам Романова, министерство продолжит вносить новые имена по мере их появления. Он напомнил, что «каждый год по случаю 9 мая глава МИД РФ Сергей Лавров возлагает цветы к памятным доскам».