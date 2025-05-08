Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД рассказали о сотрудниках ведомства, ушедших на фронт в 1941 году

МИД: около 50 сотрудников наркомата иностранных дел СССР мобилизовали в 1941 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Начальник отдела историко-архивного департамента МИД РФ Андрей Романов рассказал РИА Новости о сотрудниках Народного комиссариата иностранных дел СССР, ушедших на фронт во Вторую мировую войну, а также участвовавших в народном ополчении.

«Среди сотрудников Народного комиссариата многие ушли на фронт или участвовали в народном ополчении, которое защищало Москву», — сказал он.

«В ряды Красной Армии было мобилизовано около 50 человек. 30 были переведены в Народный комиссариат обороны, а около 80 человек вступили в ряды народного ополчения», — уточнил Романов.

По его словам, большинство тех, кто пошел в народное ополчение, погибли.

Романов обратил внимание на то, что «расположенные доски в вестибюле МИД РФ постоянно пополняются, благодаря деятельности Совета Ветеранов появляются новые имена».

«В течение последних пяти лет было добавлено более 30 имен», — уточнил он.

По словам Романова, министерство продолжит вносить новые имена по мере их появления. Он напомнил, что «каждый год по случаю 9 мая глава МИД РФ Сергей Лавров возлагает цветы к памятным доскам».