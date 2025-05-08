В ночь на девятое мая объявили желтый уровень опасности из-за усиления ветра

В ночь на 9 мая 2025 года в отдельных местах Самарской области ожидаются сильные дожди, возможна гроза и шквалистый ветер скоростью 15−20 м/с.
Главное управление МЧС России призывает население избегать опасных зон: линий электропередач, высоких деревьев, вывесок и рекламных щитов, карнизов зданий, растяжек и слабых конструкций.
Необходимо соблюдать меры предосторожности, находясь вне помещений, и держаться подальше от небезопасных объектов.
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