Как пережить сезон цветения березы: советы врача для аллергиков

— В период цветения березы пыльца становится настоящим испытанием для аллергиков — усиливается слезотечение, зуд, насморк. Чтобы помочь организму, важно исключить продукты, содержащие гистамин: алкоголь (особенно шампанское, пиво и вино), выдержанные сыры, колбасы, пшеницу, орехи, морепродукты, яйца и шоколад. Также стоит временно отказаться от фруктов и овощей, дающих перекрестную реакцию с березой — яблок, груш, моркови, сельдерея и других, — рекомендует врач.