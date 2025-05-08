Как пережить сезон цветения березы: советы врача для аллергиков

В мае, когда береза активно цветет, аллергикам следует особенно внимательно относиться к своему рациону. Врач-терапевт Елена Павлова в разговоре с NEWS.ru объяснила, какие продукты могут усугубить симптомы аллергии, а какие, наоборот, помогут облегчить состояние.
— В период цветения березы пыльца становится настоящим испытанием для аллергиков — усиливается слезотечение, зуд, насморк. Чтобы помочь организму, важно исключить продукты, содержащие гистамин: алкоголь (особенно шампанское, пиво и вино), выдержанные сыры, колбасы, пшеницу, орехи, морепродукты, яйца и шоколад. Также стоит временно отказаться от фруктов и овощей, дающих перекрестную реакцию с березой — яблок, груш, моркови, сельдерея и других, — рекомендует врач.
Для облегчения симптомов Павлова советует включить в меню продукты с кверцетином — природным антигистаминным веществом: капусту, брокколи, спаржу и чернику. Эти меры помогут снизить аллергическую нагрузку и легче перенести опасный сезон.