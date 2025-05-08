Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Самарой самолет экстренно развернули и увели на посадку в Казань

Грузовой самолет, который летел из Еревана в Москву, в небе над Самарской областью отправили в аэропорт в Казань.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Самарой экстренно развернули грузовой самолет. Произошло это в среду, 7 мая 2025 года, в районе 23:50 по местному времени. Воздушное судно летело из Еревана в Москву, но в 145 км от Самары его перенаправили на запасной аэродром в Казань, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

«Экипаж воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром в Казань на дозаправку», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая сразу несколько рейсов не смогли вылететь из Самары в Москву. Причиной стали ограничения в столичных аэропортах. Заложниками этой ситуации стали сотни людей.