В небе над Самарой самолет экстренно развернули и увели на посадку в Казань

В небе над Самарой экстренно развернули грузовой самолет. Произошло это в среду, 7 мая 2025 года, в районе 23:50 по местному времени. Воздушное судно летело из Еревана в Москву, но в 145 км от Самары его перенаправили на запасной аэродром в Казань, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
«Экипаж воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром в Казань на дозаправку», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 6 на 7 мая сразу несколько рейсов не смогли вылететь из Самары в Москву. Причиной стали ограничения в столичных аэропортах. Заложниками этой ситуации стали сотни людей.