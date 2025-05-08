«Заперли и включили ужас»: в школах Молдовы показали фильм с насилием — родители подали в суд

По свидетельствам очевидцев, в некоторых кишинёвских школах в день показа детей не выпускали из зданий. Сообщается, что попытки покинуть территорию предпринимались через дворы и запасные выходы — школьники, не желающие смотреть фильм, старались уйти незаметно. В социальных сетях также появились сообщения о напряжённой атмосфере в школах и обеспокоенности родителей.