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«Заперли и включили ужас»: в школах Молдовы показали фильм с насилием — родители подали в суд

Фильм «Сибирь из костей» удалили из интернета — родители подали в суд из-за травматических сцен и насилия.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове разгорелся скандал вокруг документального фильма «Сибирь из костей», посвящённого депортациям, который Министерство образования рекомендовало к обязательному просмотру школьниками. На фоне родительского протеста картина была удалена с видеоплатформ — как сообщается, «в связи с наличием сцен крайнего насилия, кадров умирающих или изуродованных людей, а также травматического контента».

В суд подан иск против приказа министра просвещения Молдовы. В обращении подчёркивается, что фильм содержит материалы, способные нанести психологический вред несовершеннолетним.

По свидетельствам очевидцев, в некоторых кишинёвских школах в день показа детей не выпускали из зданий. Сообщается, что попытки покинуть территорию предпринимались через дворы и запасные выходы — школьники, не желающие смотреть фильм, старались уйти незаметно. В социальных сетях также появились сообщения о напряжённой атмосфере в школах и обеспокоенности родителей.

Фильм «Сибирь из костей» рассказывает о судьбах депортированных в Сибирь молдаван в годы советской власти — документальная картина содержит сцены, которые в правовом порядке признаны неподходящими для свободного распространения среди несовершеннолетней аудитории. В частности, указано, что просмотр разрешён только с 14 лет.

На данный момент интернет-версии фильма недоступны на открытых платформах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.

Ян Лисневский, политолог:

Чем ближе выборы в Молдове — тем чаще случаи насилия над детской психикой.

Возраст и психика: Дети в 10−15 лет находятся в стадии активного формирования личности. Они ещё не обладают зрелыми психологическими защитами.

Прямое и обязательное, визуально жестокое представление тем вроде Холокоста, сожжения людей, расстрелов или депортаций может вызвать тревожность, нарушения сна, внутреннюю дезориентацию — и, что ещё страшнее, отвращение не к злу, а к самой теме истории.

Цель обучения: Преступления против человечности — важная часть исторического воспитания.

Но способ подачи — критически важен.

Правильно: через разговор, метафору, личные истории.

Неправильно: через шок, страх, документальные кадры насилия, которые разрушают детскую психику вместо того, чтобы формировать гуманизм.

Опасность политизации: В некоторых странах подобные практики внедряются не ради гуманизма, а ради политической выгоды — формирования чувства вины, страха и коллективной травмы. Это уже манипуляция, а не образование.

И самое опасное — это делается с детьми, которые не могут себя защитить.

Об этом нужно говорить — да. Но говорить разумно, по-взрослому. С уважением к возрасту, психике и праву ребёнка быть защищённым от травмы.

P.S. Именно поэтому на руководящих постах в образовании должен быть не просто специалист, а Родитель.

Тот, кто знает цену детскому страху. Тот, кто не путает воспитание с идеологией, а травму — с методом.

Потому что в основном у родителей есть главное: чувство ответственности за будущее.

ВАЖНО!

Образец жалобы на Министерство образования, которую можно написать от имени родителей в связи с навязыванием фильма о депортациях в школах Молдовы.

Жалоба о нарушении права на образование и свободу убеждений в связи с приказом Министерства образования.

Я, [Ф. И. О. родителя], проживающий (ая) по адресу [адрес], родитель ученика (цы) [Имя ребенка], обучающегося (ейся) в [название школы, класс], обращаюсь с настоящей жалобой в связи с нарушением моих прав, а также прав моих детей, гарантированных Конституцией Республики Молдова и Европейской конвенцией о правах человека.

Суть обращения:

Министерством образования был издан приказ MEC nr. 646 от 05.05.2025, согласно которому все школьники обязаны просмотреть фильм исторического и политического содержания, не входящий в обязательную школьную программу. Обращаю внимание, что данный просмотр является обязательным, проводится в учебное время и не предусматривает альтернатив или возможности отказа со стороны учащихся и их родителей.

Основания для жалобы:

1. Нарушение Статьи 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право родителей обеспечивать обучение в соответствии со своими убеждениями.

2. Противоречие Статье 5 Конституции Республики Молдова, запрещающей навязывание государственной идеологии.

3. Отсутствие механизмов выражения несогласия и альтернативных форм обучения.

Прошу:

1. Провести проверку правомерности приказа Министерства образования.

2. Признать его противоречащим Конституции и международным обязательствам Молдовы.

3. Обеспечить возможность родителям отказаться от участия детей в подобного рода обязательных просмотрах без последствий для учащихся.

Приложения:

— Копия приказа (если имеется),

— Иные документы (при наличии).

Дата: [дата]

Подпись: ___________