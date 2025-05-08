Синоптики вынесли штормовое предупреждение из-за мороза на 9 мая в Беларуси

Так, на пятницу из-за ночных заморозков Белгидрометом вынесено штормовое предупреждение. Температуры будут минусовыми или «каля нуля» на 9 мая на большей части территории страны, ожидается от 0 до −5 градусов. В Минске 9 мая также будут заморозки −1 — −3 градуса.