Синоптики вынесли штормовое предупреждение из-за мороза на 9 мая в Беларуси

Стало известно, какой будет погода на 9 мая в Беларуси, пишет pogoda.by.
Так, на пятницу из-за ночных заморозков Белгидрометом вынесено штормовое предупреждение. Температуры будут минусовыми или «каля нуля» на 9 мая на большей части территории страны, ожидается от 0 до −5 градусов. В Минске 9 мая также будут заморозки −1 — −3 градуса.
В утренние часы и днем будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер будет северо-западного направления от слабого до умеренного.
Днем воздух прогреется до +8 — +14 градусов.
Тем временем синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в мае 2025: «До 25 мая тепла ждать не стоит». К слову, из-за похолодания в мае отопление включается в Гродненской области.
Также минута молчания пройдет по всей Беларуси 9 мая. Также Минобороны озвучило время начала военного парада на 9 мая в Минске.
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