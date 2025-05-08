Постоянные переломы: почему остеопороз чаще возникает у женщин старше 50

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «ВМ», почему после 50 лет болят ноги. По ее словам, в большинстве случаев боль в ногах после 50 лет возникает из-за избыточной массы тела и ожирения. Также специалист отметила, что в возрасте 50+ может начать развиваться ревматоидный артрит.