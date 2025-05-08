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Постоянные переломы: почему остеопороз чаще возникает у женщин старше 50

Остеопороз может спровоцировать беспричинные переломы костей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Остеопороз может спровоцировать беспричинные переломы костей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Почему возникает остеопороз.

По его словам, остеопороз — это нарушение минерализации костной ткани.

— Чаще всего он возникает у пожилых людей. Особенно ему подвержены женщины, потому что после наступления менопаузы происходит нарушение кальциевого обмена в организме, — сказал он.

Также остеопороз возникает из-за применения препаратов, которые выводят кальций из костей, или из-за недостаточного его потребления с продуктами питания, отметил врач.

Как диагностировать остеопороз.

Эксперт объяснил, что остеопороз можно выявить с помощью двух основных анализов.

— Одним из самых действенных методов диагностики плотности костей является денситометрия. Ее проводят в лабораторных условиях. Кроме того, можно сдать анализ крови на уровень кальция в крови, — сказал Кондрахин.

Можно ли умереть на МРТ.

Лечение остеопороза.

Остеопороз лечится препаратами, которые повышают уровень кальция в крови, и с помощью применения витамина D3. Кальций без него не усваивается, предупредил терапевт.

— Необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы он выписал необходимые препараты. И можно самостоятельно принимать не менее 5000 ед. витамина D3 в сутки для профилактики, — рассказал собеседник «ВМ».

Что будет, если не лечить остеопороз.

Если не лечить остеопороз, то возникнут большие проблемы со здоровьем. Например, могут быть спонтанные переломы, которые приведут человека к инвалидизации, подытожил специалист.

— Перелом может случиться, даже если человек неправильно встанет или ляжет. Это очень опасно, — сказал Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «ВМ», почему после 50 лет болят ноги. По ее словам, в большинстве случаев боль в ногах после 50 лет возникает из-за избыточной массы тела и ожирения. Также специалист отметила, что в возрасте 50+ может начать развиваться ревматоидный артрит.