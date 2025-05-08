Постоянные переломы: почему остеопороз чаще возникает у женщин старше 50

Остеопороз может спровоцировать беспричинные переломы костей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Почему возникает остеопороз.
По его словам, остеопороз — это нарушение минерализации костной ткани.
— Чаще всего он возникает у пожилых людей. Особенно ему подвержены женщины, потому что после наступления менопаузы происходит нарушение кальциевого обмена в организме, — сказал он.
Также остеопороз возникает из-за применения препаратов, которые выводят кальций из костей, или из-за недостаточного его потребления с продуктами питания, отметил врач.
Как диагностировать остеопороз.
Эксперт объяснил, что остеопороз можно выявить с помощью двух основных анализов.
— Одним из самых действенных методов диагностики плотности костей является денситометрия. Ее проводят в лабораторных условиях. Кроме того, можно сдать анализ крови на уровень кальция в крови, — сказал Кондрахин.
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Лечение остеопороза.
Остеопороз лечится препаратами, которые повышают уровень кальция в крови, и с помощью применения витамина D3. Кальций без него не усваивается, предупредил терапевт.
— Необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы он выписал необходимые препараты. И можно самостоятельно принимать не менее 5000 ед. витамина D3 в сутки для профилактики, — рассказал собеседник «ВМ».
Что будет, если не лечить остеопороз.
Если не лечить остеопороз, то возникнут большие проблемы со здоровьем. Например, могут быть спонтанные переломы, которые приведут человека к инвалидизации, подытожил специалист.
— Перелом может случиться, даже если человек неправильно встанет или ляжет. Это очень опасно, — сказал Кондрахин.
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