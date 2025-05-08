Волгоградцы заметили на улицах города конные патрули

Лошади с очаровательными всадницами в форме полицейских гарцуют на улицах города. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в праздничные дни в Волгограде усилены меры безопасности, в том числе охрана общественного порядка в местах массового скопления граждан.
Также в городе работают кинологи со служебными собаками, которые обследуют места проведения массовых мероприятий. Доступ на праздничные площадки будет осуществляться через КПП с металлодетекторами. Контролировать обстановку на дорогах будут сотрудники Госавтоинспекции.
Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, а также соблюдать требования законодательства в местах проведения мероприятий. Обо всех фактах нарушения общественного порядка, возникновения нестандартной ситуации, обнаружения подозрительных бесхозных вещей необходимо сообщать ближайшим нарядам полиции или по телефону 102.