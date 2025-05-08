Волгоградцы заметили на улицах города конные патрули

Лошади с очаровательными всадницами в форме полицейских гарцуют на улицах города. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в праздничные дни в Волгограде усилены меры безопасности, в том числе охрана общественного порядка в местах массового скопления граждан.