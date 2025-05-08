Под Воронежем котенок застрял на крыше на пять дней: его спасли

Оценив ситуацию, осторожно поднялись наверх, и вызволили животное. Сейчас с белым котенком все хорошо. Кстати, заявки на спасение животных в региональное отделение ВСКС поступают регулярно. По возможности, их стараются не игнорировать, приходя на выручку пушистым, которые с завидным постоянством где-нибудь застревают. В апреле, например, очередного кота снимали со столба, на котором тот просидел два дня.