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Под Воронежем котенок застрял на крыше на пять дней: его спасли

Котенок просидел на крыше пять дней. Самостоятельно спуститься с высоты у малыша никак не получалось. В итоге местным жителям пришлось обращаться к спасателям. Заявка из Семилук поступила в воронежское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Добровольцы выехали на место.

Оценив ситуацию, осторожно поднялись наверх, и вызволили животное. Сейчас с белым котенком все хорошо. Кстати, заявки на спасение животных в региональное отделение ВСКС поступают регулярно. По возможности, их стараются не игнорировать, приходя на выручку пушистым, которые с завидным постоянством где-нибудь застревают. В апреле, например, очередного кота снимали со столба, на котором тот просидел два дня.