Устинов: Запад стремится преуменьшить значение Сталинградской битвы

При этом, по его данным, ни по составу противоборствующих сил, ни по размаху, ни по своей значимости для хода войны в целом Эль-Аламейн не может идти ни в какое сравнение с битвой под Сталинградом. Так, если в первом случае союзникам противостояла немецко-итальянская армия в 80 тысяч человек, то численность немцев и их сателлитов на сталинградском направлении превышала 1 миллион солдат и офицеров.