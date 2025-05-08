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В Госдуме высказались о запрете рамок номеров с нецензурной лексикой

Депутат Лантратова призвала запретить рамки номеров с нецензурной лексикой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение начальнику Госавтоинспекции России Михаилу Черникову с предложением пресекать установку номерных рамок с ненормативной или вульгарной лексикой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаю целесообразным инициировать работу по пресечению установки таких номерных рамок, содержащих ненормативную лексику, оскорбительные или вульгарные выражения, фразы и символику, подрывающие общественные и государственные ценности», — сказано в письме.

В документе Лантратова сообщила, что в последнее время в ее адрес поступают обращения от россиян, в которых граждане всё чаще жалуются на использование водителями автомобильных рамок с нецензурной, оскорбительной или аморальной надписью. По ее словам, такие рамки доступны на маркетплейсах и популярны у покупателей.

Депутат Госдумы считает, что подобные надписи подрывают уважение к государственным символам, негативно влияют на общественную мораль, а также на детей.

В этой связи отмечается, что необходимо принять меры для запрета использования подобных рамок. По мнению парламентария, нужно довести до сотрудников ГИБДД информацию о важности пресечения таких случаев и при необходимости применять штрафные санкции.