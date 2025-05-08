В Госдуме высказались о запрете рамок номеров с нецензурной лексикой

В документе Лантратова сообщила, что в последнее время в ее адрес поступают обращения от россиян, в которых граждане всё чаще жалуются на использование водителями автомобильных рамок с нецензурной, оскорбительной или аморальной надписью. По ее словам, такие рамки доступны на маркетплейсах и популярны у покупателей.