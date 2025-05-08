Володин рассказал о законах по защите исторической памяти

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С 2014 года принято 13 федеральных законов, направленных на защиту исторической памяти, в частотности, в сфере противодействия реабилитации нацизма и сохранении правды о событиях Великой Отечественной войны, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«С 2014 года принято 13 федеральных законов, направленных на: противодействие реабилитации и героизации нацизма; сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны и решающем вкладе советского народа в достижение Победы; поддержку ветеранов», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что защита исторической памяти — это один из приоритетов в работе Госдумы. «Память о Великой Победе для нас священна», — добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил о законах, которые приняты и направлены на защиту исторической памяти. Так, по его словам, в сфере архивов и произведения культуры существует свободное использование произведений о Великой Отечественной войне, обнародованных до 26 декабря 1991 года, в определенные памятные и праздничные дни, а также создание единой государственной информационной системы удаленного использования архивных документов.
В публикации отмечается, что лица, награжденные знаками «Житель осажденного Сталинграда» и «Житель осажденного Севастополя», теперь отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны, и им положены выплаты и льготы по пенсионному обеспечению, а также предоставляется набор социальных услуг, включая бесплатные лекарства, проезд на пригородном ж/д транспорте, санаторное лечение и ряд других преференций.
«Увековечение памяти: проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня; увековечение памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны; приравнивание георгиевской ленты к символам воинской славы; установление на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны информационных надписей и обозначений; сохранение объектов культурного наследия, мемориалов, увековечивающих память о событиях и участниках войны», — сообщается в посте.
Уточняется, что усилена ответственность за реабилитацию нацизма, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и публичное осквернение символов воинской славы, за изготовление и распространение нацистской символики, а также возможность проводить судебное разбирательство без участия подсудимого, если он повредил воинские захоронения или памятники и находится за рубежом.
Помимо этого, в публикации напоминаются даты дней воинской славы: 12 мая — День окончания Крымской наступательной операции, 9 августа — День окончания Ленинградской битвы, а 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.