Володин рассказал о законах по защите исторической памяти

Володин напомнил о законах, которые приняты и направлены на защиту исторической памяти. Так, по его словам, в сфере архивов и произведения культуры существует свободное использование произведений о Великой Отечественной войне, обнародованных до 26 декабря 1991 года, в определенные памятные и праздничные дни, а также создание единой государственной информационной системы удаленного использования архивных документов.