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Эксперт рассказал, с чем не нужно есть шашлык

Мартюшев-Поклад посоветовал есть шашлык без алкоголя и крахмалистых гарниров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Чтобы шашлык не навредил здоровью, его следует употреблять в умеренном количестве, без алкоголя и крахмалистых гарниров — например, картошки, а также принять спазмолитик перед едой, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ «ХелсНет» и союза «Здоровье Здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад.

«Умеренная порция, некрахмалистый гарнир и спазмолитик помогут облегчить нагрузку на желудочно-кишечный тракт во время майских застолий с шашлыками… А вот от употребления алкоголя лучше совсем отказаться», — сказал он.

По словам эксперта, картошку, рис, хлеб или макароны в качестве гарнира лучше заменить на огурцы, помидоры и зелень.

Также стоит обратить внимание на само мясо — оно не должно обуглиться в процессе приготовления. Черную корочку эксперт советует срезать, поскольку она содержит очень вредные вещества.

По его словам, большое количество шашлыка и алкоголя могут вызвать проблемы со здоровьем. Для переваривания шашлыка необходимо не просто тщательно его пережевывать, чтобы выделялся желудочный сок, — нужен еще и хороший отток желчи.

«Если человек страдает от камней в желчном пузыре или дискинезии желчевыводящих путей, большая порция шашлыка может спровоцировать обострение», — предупредил эксперт.