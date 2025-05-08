Turkish Airlines с 9 мая возобновит полетную программу между Турцией и РФ

Как ранее сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиакомпания Turkish Airlines «8 мая отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково», компания «Pegasus Airlines из этого же аэропорта — 4 рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум, а также 7 рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Петербурга». По оценкам АТОР, «по агрегированной информации от участников рынка, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тыс. человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло».