В центре Ростова перекроют дороги 24 мая из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

Дороги будут перекрывать поэтапно:
- С 11:00 до 11:15 дороги в границах пл. Театральной — ул. Большой Садовой — ул. Большой Садовой и пер. Крепостного (разворот) — ул. Большой Садовой — пл. Театральной;
- С 09:30 до 10:30 дороги в границах пл. Театральной — ул. Большой Садовой — ул. Большой Садовой и пр. Соколова (разворот) — ул. Большой Садовой — пл. Театральной — ул. Советской — ул. Советской и ул. 6-я Линия (разворот) — ул. Советской — пл. Театральной;
- С 09:00 до 10:00 дороги в границах пл. Театральной — ул. Большой Садовой — пр. Соколова — ул. Седова — Ворошиловского моста (правая и средняя полосы верховой (левой) части) — съезда с Ворошиловского моста — ул. Левобережной — западного пешеходно-транспортного проезда к стадиону «Ростов Арена» (разворот) — ул. Левобережной — съезда с Ворошиловского моста — Ворошиловского моста (правая и средняя полосы верховой (левой) части) — ул. Седова — пр. Соколова — ул. Большой Садовой — пл. Театральной — ул. Советской — ул. Советской и ул. 15-я Линия (разворот) — ул. Советской — пл. Театральной;
- С 09:00 до 11:30 дороги по пл. Театральной — ул. Большой Садовой — пр. Соколова — ул. Седова — у Ворошиловского моста (правая и средняя полосы верховой (левой) части) — съезду с Ворошиловского моста — ул. Левобережной — западному пешеходно-транспортному проезду к стадиону «Ростов Арена» (разворот) — ул. Левобережной — съезду с Ворошиловского моста — по Ворошиловскому мосту (правая и средняя полосы верховой (левой части) — ул. Седова — пр. Соколова — ул. Большой Садовой — пл. Театральной — ул. Советской — ул. Советской и ул. 15-я Линия (разворот) — ул. Советской — пл. Театральной (2 круга).