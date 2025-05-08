В онкоцентре Калининграда открыли часовню, куда привезли икону с горы Афон

В онкоцентре Калининграда открыли часовню. Во имя иконы «Всецарица» ее освятил митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Отмечается, что митрополит подарил онкоцентру икону «Всецарица», специально привезенную со священной горы Афон. Именно у этой иконы молятся об исцелении онкологические больные.
В церемонии открытия часовни участвовал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев, руководитель регионального Росздравнадзора Эренджен Башанкаев, священники, медики и благотворители.