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В онкоцентре Калининграда открыли часовню, куда привезли икону с горы Афон

Освятил ее митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.

Источник: онкоцентр Калининграда

В онкоцентре Калининграда открыли часовню. Во имя иконы «Всецарица» ее освятил митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

Отмечается, что митрополит подарил онкоцентру икону «Всецарица», специально привезенную со священной горы Афон. Именно у этой иконы молятся об исцелении онкологические больные.

В церемонии открытия часовни участвовал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев, руководитель регионального Росздравнадзора Эренджен Башанкаев, священники, медики и благотворители.