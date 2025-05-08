В Самаре прошел парад судов

«Мы сегодня возвращаем традицию проведения речных парадов в Самаре в честь начала навигации, которые проходили здесь исторически. Надеюсь, что в будущем это событие станет ежегодным и будет проводиться в нашем городе каждую весну. Среди судов, которые приняли участие в параде, — новые теплоходы “МПКС”, а также уже полюбившиеся всем самарцам скоростные суда “Валдай-45Р”. Отмечу, что пассажирские речные перевозки в Самаре будет развиваться и дальше, а ежегодный парад судов будет тому подтверждением», — прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.
В речном параде были задействованы скоростные суда «Валдай-45Р», теплоход «МПКС», «Речной-46», «Александр-2». В этот день суда с флагами Победы торжественно прошли вдоль берега самарской набережной в знак развития речного флота.
Помимо водной части торжества, праздник состоялся и на самой набережной: для жителей и гостей региона прозвучали любимые песни в исполнении музыкантов самарской кавер-группы и выступили творческие танцевальные коллективы.
В мероприятии, возрождающем традицию водных парадов в регионе, приняли участие почетные гости, представители судоходных компаний и учащиеся профильных образовательных учреждений, которые возложили цветы к памятнику речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.