В Самаре прошел парад судов

«Мы сегодня возвращаем традицию проведения речных парадов в Самаре в честь начала навигации, которые проходили здесь исторически. Надеюсь, что в будущем это событие станет ежегодным и будет проводиться в нашем городе каждую весну. Среди судов, которые приняли участие в параде, — новые теплоходы “МПКС”, а также уже полюбившиеся всем самарцам скоростные суда “Валдай-45Р”. Отмечу, что пассажирские речные перевозки в Самаре будет развиваться и дальше, а ежегодный парад судов будет тому подтверждением», — прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.