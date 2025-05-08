Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО, поскольку они будут иметь большое воспитательное значение.
На встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, Медведеву рассказали о необходимости консолидировать писателей, военкоров, издателей для создания очерков, посвященных героям СВО.
«Нужно писать, обобщать, издавать прямо сейчас, потому что мы находимся в прямой идеологической схватке с теми, кто хочет порвать всю страну… Поэтому такого рода тексты будут иметь огромное воспитательное значение», — сказал Медведев.
Он отметил, что такие произведения надо собирать, а затем использовать их в школах, для создания фильмов, театральных постановок.
«Я думаю, что это можно сделать было бы и на каком-то специальном сайте. Давайте мы тоже этим позанимаемся… Давайте мы совместно здесь навалимся на эту проблему, создадим для начала сайт, на котором всё это будет накапливаться, а дальше посмотрим», — сказал Медведев.