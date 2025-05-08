Медведев предложил создать сайт с очерками о героях СВО

«Я думаю, что это можно сделать было бы и на каком-то специальном сайте. Давайте мы тоже этим позанимаемся… Давайте мы совместно здесь навалимся на эту проблему, создадим для начала сайт, на котором всё это будет накапливаться, а дальше посмотрим», — сказал Медведев.