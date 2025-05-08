Покалывание и онемение: могут ли ледяные ванны привести к параличу лицевого нерва

— Паралич лицевого нерва могут вызвать различные факторы, в том числе переохлаждение. Если делать ледяные ванны для лица слишком часто или держать лицо в холодной воде длительное время, то это может негативно повлиять на лицевой нерв и вызвать неврит. Поэтому важно соблюдать правила и не держать лицо в ледяной воде больше 15 секунд, а также делать перерывы между погружениями, насухо вытирать кожу после процедуры и не находиться на сквозняке. Нужно начинать с коротких сеансов, постепенно увеличивая их продолжительность, чтобы дать коже возможность адаптироваться к воздействию холода, — сказала собеседница «ВМ».