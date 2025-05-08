В Петербурге в честь 80-летия Победы зажгут факелы Ростральных колонн

«Факелы Ростральных колонн и “Лучи Победы” — неотъемлемая часть торжеств, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны и подвигу Города-Героя Ленинграда. В эти дни лучи прожекторов появляются в небе там, где, в том числе, проходил передний край обороны города — над площадью Победы и монументом “Героическим защитникам Ленинграда”. Огонь факелов над Невой и “Лучи Победы” стали символом несокрушимого духа жителей Ленинграда и воинов, отстоявших город», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.