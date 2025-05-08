Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов

«Департамент кадров ежемесячно принимает участие в чествовании ветеранов МИД России, а также оказывает Совету ветеранов войны и труда министерства поддержку в проведении мероприятий по случаю памятных дат, в том числе с участием руководства МИД», — рассказала она. По ее словам, «в текущем году кадры совместно с загранучреждениями организовали торжественное вручение 6625 юбилейных медалей “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” (по состоянию на 30 апреля)».