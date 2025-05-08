Захарова рассказала о мероприятиях в МИД по чествованию ветеранов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о том, как чествуют в МИД России ветеранов Великой Отечественной войны.
«Департамент кадров ежемесячно принимает участие в чествовании ветеранов МИД России, а также оказывает Совету ветеранов войны и труда министерства поддержку в проведении мероприятий по случаю памятных дат, в том числе с участием руководства МИД», — рассказала она. По ее словам, «в текущем году кадры совместно с загранучреждениями организовали торжественное вручение 6625 юбилейных медалей “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” (по состоянию на 30 апреля)».
Она заметила, что, в «большинстве случаев награждение осуществляется лично послами и генеральными консулами в рамках торжественных приемов, а также, с учетом преклонного возраста наших героев, на дому и в медико-социальных учреждениях».
«Практически все из них получили памятные подарки от руководителей российских дипломатических представительств», — поделилась Захарова.
Она добавила, что «сотрудники российских загранучреждений за рубежом и центрального аппарата министерства также регулярно проводят сбор денежных средств для Совета ветеранов войны и труда, направленных на различные меры поддержки его членов».
«Кроме того, в качестве дани памяти нынешних поколений работников МИД России ветеранам дипслужбы готовится к изданию сборник документальных очерков о послах и генеральных консулах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, под названием “Из окопов в дипломаты”. В ближайшее время он выйдет в свет», — поделилась она.
Захарова также рассказала, что «ГлавУпДК при МИД России традиционно оказывает благотворительную помощь Совету ветеранов войны и труда».
«В Год защитника Отечества в качестве материальной поддержки выделяется 15,5 миллиона рублей, из которых 10,5 миллиона рублей уже передано ветеранской организации», — указала она.
Она напомнила, что «24 апреля в стенах министерства было организовано выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, на который были также приглашены мидовские ветераны».
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне российские загранучреждения уделяют особое внимание ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, проживающим в иностранных государствах. Как и в предыдущие годы, ветеранам переданы персональные поздравления президента Российской Федерации с Днём Победы», — рассказала Захарова.