Почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

Ночью на юге, востоке Актюбинской области, днем по области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ожидаются ночью и утром туман, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15−18 м/с.