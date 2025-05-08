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Ряд станций метро в центре Москвы будет работать только на вход и пересадку 9 мая

Ряд станций метро, расположенных в центре Москвы, 9 мая будет работать только на вход и пересадку, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Завтра, 9 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции “Площадь Революции”, “Охотный ряд”, “Театральная”, “Александровский сад”, “Боровицкая” и “Арбатская” Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а “Библиотека имени Ленина” — только на пересадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на станции «Парк Победы» в течение дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход. Также возможны ситуативные ограничения на других станциях столичной подземки по требованию полиции. Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать правила пользования метро и требования сотрудников.