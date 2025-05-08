Ряд станций метро в центре Москвы будет работать только на вход и пересадку 9 мая

Отмечается, что на станции «Парк Победы» в течение дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход. Также возможны ситуативные ограничения на других станциях столичной подземки по требованию полиции. Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать правила пользования метро и требования сотрудников.