Ряд станций метро в центре Москвы будет работать только на вход и пересадку 9 мая

«Завтра, 9 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции “Площадь Революции”, “Охотный ряд”, “Театральная”, “Александровский сад”, “Боровицкая” и “Арбатская” Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а “Библиотека имени Ленина” — только на пересадку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на станции «Парк Победы» в течение дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход. Также возможны ситуативные ограничения на других станциях столичной подземки по требованию полиции. Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать правила пользования метро и требования сотрудников.