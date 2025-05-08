В Херсонской области прошла акция «Парад для одного ветерана»

«Благодаря Вашему подвигу, бесстрашию и стойкости, мы живём сейчас в свободной стране. Вы одолели, сокрушили и уничтожили эту тёмную нацистскую силу. Ваш героизм вдохновляет поколения, а Ваше служение Родине заслуживает глубочайшего уважения и вечной благодарности», — сказала ветерану на мероприятии Ольга Симанова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Херсонской области.