В Курске провели акцию «Вальс Победы»

КУРСК, 8 мая — РИА Новости. Международную акцию «Вальс Победы» провели в Курске по случаю празднования 9 мая, где участие приняли порядка 50 пар активистов и жителей региона, передает корреспондент РИА Новости.
Курская молодёжь, молодогвардейцы и жители региона в четверг приняли участие в международной акции под названием «Вальс Победы» на базе штаба общественной поддержки «Единой России». В акции приняли участие порядка 50 пар. Под мелодии военных лет куряне исполнили вальс в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«В военной истории, в том числе истории Великой Отечественной войны, я знаю, музыка играла важную роль, в том числе все военные марши поднимали боевой дух, это практически часть подготовки тактической военнослужащих для успешного ведения боя. Сколько таких примеров есть», — рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор Юго-Западного университета и председатель Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Коровин.
Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны было написано множество мелодий и стихотворений.
«Они были настолько проникновенны, что солдат в минуту отдыха, передышки между боями, конечно же, с удовольствием, и слушал эти песни, и исполнял их сам. Чтобы не было под рукой — гармонь ли, балалайка… Если еще и давалось минуту отдыха, позволявшее потанцевать, ну разве не мог не воспользоваться таким случаем наш воин? Конечно, все это было. Нельзя говорить о том, что война — это только бой, это только кровь, это только смерть. Война — это тоже жизнь», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что акция «Вальс Победы» — это дань памяти и уважения старшему поколению.
«Та традиция, которая зародилась у нас в проведении таких вот замечательных мастер-классов и акции “Вальс Победа”, это, опять же … это дань уважения старшим поколениям, которые, пережив войну, одолев врага страшного, при этом остались людьми с самыми лучшими человеческими качествами. Они продолжали любить, продолжали созидать, и это доказали послевоенные годы», — сказал Коровин.