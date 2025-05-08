В Курске провели акцию «Вальс Победы»

«Они были настолько проникновенны, что солдат в минуту отдыха, передышки между боями, конечно же, с удовольствием, и слушал эти песни, и исполнял их сам. Чтобы не было под рукой — гармонь ли, балалайка… Если еще и давалось минуту отдыха, позволявшее потанцевать, ну разве не мог не воспользоваться таким случаем наш воин? Конечно, все это было. Нельзя говорить о том, что война — это только бой, это только кровь, это только смерть. Война — это тоже жизнь», — рассказал собеседник агентства.