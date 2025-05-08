Родственники участников СВО из Башкирии смогут получать бесплатные путевки

В документе конкретизируется круг лиц, которые могут воспользоваться этой льготой. В перечень включены супруги, родители, братья и сестры, дедушки и бабушки, а также совершеннолетние дети военнослужащих. При этом предусмотрено, что только один член семьи вправе получить такую путевку, причем однократно на каждый случай ранения. Данные меры поддержки будут действовать на протяжении всего периода СВО и еще полгода после ее завершения.