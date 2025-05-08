Родственники участников СВО из Башкирии смогут получать бесплатные путевки

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, расширяющее социальные гарантии для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их близких. Согласно новому указу, родственники раненых бойцов получат право на бесплатное санаторно-курортное сопровождение во время реабилитации.
В документе конкретизируется круг лиц, которые могут воспользоваться этой льготой. В перечень включены супруги, родители, братья и сестры, дедушки и бабушки, а также совершеннолетние дети военнослужащих. При этом предусмотрено, что только один член семьи вправе получить такую путевку, причем однократно на каждый случай ранения. Данные меры поддержки будут действовать на протяжении всего периода СВО и еще полгода после ее завершения.
Параллельно с федеральными инициативами в Башкирии продолжают разрабатывать собственные программы поддержки. В частности, в республике уже реализуется 40 различных мер поддержки.
Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. В ближайшее время запланировано проведение заседания оргкомитета, посвященного Году поддержки участников СВО, где будут рассмотрены планы по дальнейшему расширению и упрощению механизмов оказания помощи.
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