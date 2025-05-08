«Трамвай Победы» выйдет на улицы Ростова 9 мая

В донской столице завтра пройдет серия праздничных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Великой Победы. Уже по сложившейся традиции 9 мая на улицы Ростова выйдет особый трамвай — «Трамвай Победы».
Он будет курсировать по маршруту No 1 с 13:00 до 17:00. На открытой платформе выступят творческие коллективы города.
— С импровизированной сцены прозвучат любимые многими песни военных лет, слова которых каждый знает наизусть, — «Смуглянка», «День Победы», «Катюша», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
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