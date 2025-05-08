Туман и гроза могут накрыть Ростов 9 Мая

Завтра Ростов со всей страной отметит главный праздник — День Победы. 9 Мая начнется с традиционного Парада на Театральной площади, которому не помешает даже ненастье.
По прогнозам синоптиков, в это время в донской столице может пойти сильный дождь. Также с раннего утра город накроет туман. В первой половине дня в Ростове обещают от 16 до 18 градусов тепла. Вечером и ночью столбик термометра опустится до 14 градусов. Порывы ветра составят от 4 до 6 метров в секунду.
В субботу, 10 мая, также будет дождливо и облачно.
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