Туман и гроза могут накрыть Ростов 9 Мая

По прогнозам синоптиков, в это время в донской столице может пойти сильный дождь. Также с раннего утра город накроет туман. В первой половине дня в Ростове обещают от 16 до 18 градусов тепла. Вечером и ночью столбик термометра опустится до 14 градусов. Порывы ветра составят от 4 до 6 метров в секунду.