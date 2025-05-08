Алаудинов поздравил россиян с наступающим Днем Победы

БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов и бойцы подразделения, находящиеся в составе группировки войск «Север» на передовых позициях в Белгородской области, поздравили всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы с вами являемся потомками тех великих воинов, которые во Вторую мировую освобождали не только Советский Союз от фашизма, но и весь мир освободили от фашизма. Наши бойцы, как и положено отмечают 9 мая на передовых позициях. Мы, как и наши деды, будем доказывать нашему врагу, что мы — Россия — ему не по зубам», — сказал Алаудинов в поздравлении с Днём Победы.
В разговоре с РИА Новости он отметил, у многих бойцов «Ахмата» деды внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
«Родной брат дедушки сейчас похоронен в Калининградской области в братской могиле, он умер от пули снайпера», — рассказал РИА Новости артиллерист «Ахмата» с позывным «Каспер».
Бойцы рассказали, что среди их дедов и прадедов были и как те, кто дошел до Берлина, так и труженики тыла.
«Мои деды они не воевали, но я знаю, что на токарных станках работали, они по-своему помогали», — поделился своей историей с РИА новости другой боец с позывным «Пловец».
К поздравлениям командира присоединились и бойцы спецназа «Ахмат», выразив уверенность, что победа обязательно будет за Россией.