Алаудинов поздравил россиян с наступающим Днем Победы

«Мы с вами являемся потомками тех великих воинов, которые во Вторую мировую освобождали не только Советский Союз от фашизма, но и весь мир освободили от фашизма. Наши бойцы, как и положено отмечают 9 мая на передовых позициях. Мы, как и наши деды, будем доказывать нашему врагу, что мы — Россия — ему не по зубам», — сказал Алаудинов в поздравлении с Днём Победы.