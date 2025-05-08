Воспаление от смс: какие травмы могут возникнуть из-за частого использования смартфона

— Это серьезная проблема в наше время. Телефонами пользуются все, а некоторые люди даже запредельно много. Это ни к чему хорошему не приводит. Большинство тыкают в экран смартфона большим пальцем. Он все время находится в согнутом состоянии, поэтому происходит повреждения сухожилия разгибателя пальца и возникает воспаление в суставных фалангах, — сообщил он.