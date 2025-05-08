Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями

«Но для нашей страны это недопустимо. Это такая связующая нить между поколениями в гигантской, очень сложной стране, которую нельзя потерять. Если мы ее потеряем, то мы, действительно, как это ни пафосно прозвучит, можем и страну потерять. Поэтому эти даты имеют системное значение для будущего нашего государства», — сказал Медведев.