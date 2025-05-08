Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
В ходе выступления Медведев напомнил, что еще недавно были разговоры о том, что России якобы пора прекратить отмечать День Победы.
«Но для нашей страны это недопустимо. Это такая связующая нить между поколениями в гигантской, очень сложной стране, которую нельзя потерять. Если мы ее потеряем, то мы, действительно, как это ни пафосно прозвучит, можем и страну потерять. Поэтому эти даты имеют системное значение для будущего нашего государства», — сказал Медведев.