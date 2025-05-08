Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 9 Мая. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
В метрополитене Минске попросили пассажиров заранее покупать жетоны и проездные билеты из-за проведения в столице культурно-массовых мероприятий, которые приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе напомнили, что на всех станциях минского метрополитена проезд можно оплатить при помощи бесконтактных банковских карт. Также осуществить оплату проезда можно через мобильный сервис "Оплати.
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