Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Фрэнсис Прево стал первым папой римским из США

Роберт Фрэнсис Прево стал первым американским папой римским, сообщает The New York Times. Он принял имя Лев XIV.

Источник: AP 2024

Ранее 8 мая в Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Католической церкви избрали нового понтифика. Об этом возвестил белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы — символ того, что один из кандидатов набрал более двух третей голосов и стал новым папой.

Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня. Папу избрали с четвертой попытки.

Прежний глава Римско-католической церкви Франциск умер 21 апреля от инсульта, ему было 88 лет. Его похоронили 26 апреля. Гроб с телом понтифика положили в склеп в базилике Санта-Мария-Маджоре. Он возглавлял церковь с 2013 года.

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. В июне 1982-го принял священный сан. В сентябре 2023 года стал кардиналом. С тех пор и по февраль этого года был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника.

Материал дополняется