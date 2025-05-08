Роберт Фрэнсис Прево стал первым папой римским из США

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. В июне 1982-го принял священный сан. В сентябре 2023 года стал кардиналом. С тех пор и по февраль этого года был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника.