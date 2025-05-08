Роберт Фрэнсис Прево стал первым папой римским из США

Ранее 8 мая в Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Католической церкви избрали нового понтифика. Об этом возвестил белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы — символ того, что один из кандидатов набрал более двух третей голосов и стал новым папой.
Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня. Папу избрали с четвертой попытки.
Прежний глава Римско-католической церкви Франциск умер 21 апреля от инсульта, ему было 88 лет. Его похоронили 26 апреля. Гроб с телом понтифика положили в склеп в базилике Санта-Мария-Маджоре. Он возглавлял церковь с 2013 года.
Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. В июне 1982-го принял священный сан. В сентябре 2023 года стал кардиналом. С тех пор и по февраль этого года был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника.
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