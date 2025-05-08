Синоптики предупредили про мокрый снег в Беларуси 9 Мая в День Победы

Согласно прогнозу, в пятницу, 9 мая, погоду в стране и далее будет определять область повышенного атмосферного давления, а также холодная неустойчивая воздушная масса. В ночные часы будет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Утром и в дневные часы сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя. Возможен мокрый снег.