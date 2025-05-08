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Синоптики предупредили про мокрый снег в Беларуси 9 Мая в День Победы

Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в День Победы 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили про мокрый снег в Беларуси 9 Мая в День Победы, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу, в пятницу, 9 мая, погоду в стране и далее будет определять область повышенного атмосферного давления, а также холодная неустойчивая воздушная масса. В ночные часы будет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Утром и в дневные часы сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя. Возможен мокрый снег.

Ветер будет преобладать северо-западный. Ночью на большей территории Беларуси ожидаются заморозки от 0 до −5 градусов. Местами температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Днем синоптики обещают от +8 до +14 градусов.

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Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

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