Синоптики предупредили про мокрый снег в Беларуси 9 Мая в День Победы, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу, в пятницу, 9 мая, погоду в стране и далее будет определять область повышенного атмосферного давления, а также холодная неустойчивая воздушная масса. В ночные часы будет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Утром и в дневные часы сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя. Возможен мокрый снег.
Ветер будет преобладать северо-западный. Ночью на большей территории Беларуси ожидаются заморозки от 0 до −5 градусов. Местами температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Днем синоптики обещают от +8 до +14 градусов.
Кстати, мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
Ранее синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в мае 2025: «До 25 мая тепла ждать не стоит».