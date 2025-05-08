Достаем куртки: В Молдове днем будет всего 10 градусов тепла и дождь

В Молдове будет пасмурно, но вполне комфортно. Мы ведь не хотим жары? Вот её и не будет. Можно гулять где угодно, но на всякий случай взять с собой зонтик.
В Кишиневе 9 мая днем около 10 градусов тепла. Ночью — около 5 со знаком плюс, возможна даже изморозь. Будет облачно, синоптики предрекают дожди.
Средняя скорость ветра — 11 км/час, максимальные порывы — 33 км/час. В общем, вполне терпимо.
В прошлом году в этот день в столице было + 20 градусов.
На юге Молдовы днём +15, ночью +11 градусов, дождик.
На севере страны днём около 10, ночью около 6 градусов тепла, дождливо.
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