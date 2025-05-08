Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Достаем куртки: В Молдове днем будет всего 10 градусов тепла и дождь

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове будет пасмурно, но вполне комфортно. Мы ведь не хотим жары? Вот её и не будет. Можно гулять где угодно, но на всякий случай взять с собой зонтик.

В Кишиневе 9 мая днем около 10 градусов тепла. Ночью — около 5 со знаком плюс, возможна даже изморозь. Будет облачно, синоптики предрекают дожди.

Средняя скорость ветра — 11 км/час, максимальные порывы — 33 км/час. В общем, вполне терпимо.

В прошлом году в этот день в столице было + 20 градусов.

На юге Молдовы днём +15, ночью +11 градусов, дождик.

На севере страны днём около 10, ночью около 6 градусов тепла, дождливо.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем власть в Молдове отличается от тех, кто проводил депортации: Министр просвещения из здания Совмина МССР заставляет детей смотреть один-единственный фильм и запрещает педагогам отмечать День Победы.

Сегодня не сажают силой в вагоны-теплушки — люди «добровольно» садятся в самолеты и машины, чтобы самодепортироваться из Молдовы (далее…).

Тихий бойкот требования минобраза Молдовы об обязательном просмотре фильма о депортациях во всех учебных заведениях Молдовы: «У нас wi-fi, если мы одновременно вживую начнем показывать, может зависнуть, а это уже не наши, но технические проблемы!».

8 мая, во всех учебных заведениях Молдовы состоится показ фильма «Сибирь на костях» о депортациях, просмотр которого обязателен для учащихся 5−12 классов (далее…).

Мясо только по праздникам: Свинина в Молдове опять существенно подорожает — теперь из-за сезонного потепления.

Другой аргумент — повышение оптовых цен на свинину в Евросоюзе (далее…).