Праздничный салют озарит ростовское небо 9 Мая

Завтра вся страна встретит 80-летие Великой Победы. В донской столице по этому случаю утром пройдет Парад. А вечером, в 22:00, горожане смогут увидеть праздничный салют.
Как рассказали в региональном оперативном штабе, в донской столице и в Новочеркасске Парады состоятся при участии зрителей.
В Ростове в шествии примут участие около трех тысяч человек: военнослужащие Южного военного округа, представители силовых ведомств и воспитанники кадетских корпусов.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства Ростовской области.