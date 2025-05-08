Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздничный салют озарит ростовское небо 9 Мая

В Ростове Парад Победы пройдет со зрителями.

Источник: Комсомольская правда

Завтра вся страна встретит 80-летие Великой Победы. В донской столице по этому случаю утром пройдет Парад. А вечером, в 22:00, горожане смогут увидеть праздничный салют.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, в донской столице и в Новочеркасске Парады состоятся при участии зрителей.

В Ростове в шествии примут участие около трех тысяч человек: военнослужащие Южного военного округа, представители силовых ведомств и воспитанники кадетских корпусов.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства Ростовской области.