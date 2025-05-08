Связь 5G заработает 9 мая на Параде Победы в Минске у трех мобильных операторов

Так, сообщается что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне белорусы смогут подключиться к сети пятого поколения. Связь 5G от мобильных операторов МЧС, А1 и Life будет доступна в сотовой зоне проведения Парада Победы. Тестовая зона будет охватывать центр столицы, в том числе трибуны и прилегающие улицы.