Связь 5G заработает 9 мая на Параде Победы в Минске у трех мобильных операторов

В Минске на Параде Победы белорусские мобильные операторы включат связь 5G. Об этом сообщили пресс-службы мобильных компаний.
Так, сообщается что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне белорусы смогут подключиться к сети пятого поколения. Связь 5G от мобильных операторов МЧС, А1 и Life будет доступна в сотовой зоне проведения Парада Победы. Тестовая зона будет охватывать центр столицы, в том числе трибуны и прилегающие улицы.
Новейшая сеть будет работать с 9 по 11 мая в Минске. И все желающие смогут ценить скорость и качество новой технологии, которую реализует инфраструктурный оператор beCloud при поддержке сотовых компаний.
Кстати, ранее мобильные операторы обнародовали цены на базовый тарифный план: «Дешевле 10 рублей и с дополнительными льготами».
Еще Минобороны озвучило время начала военного парада на 9 мая в Минске. А «Комсомолка» рассказала, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
Также минута молчания пройдет по всей Беларуси 9 мая.
Тем временем синоптики вынесли штормовое предупреждение из-за мороза на 9 мая в Беларуси.