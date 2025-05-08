Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Россию до 9 мая

Накануне в беседе с 360.ru пассажирка по имени Елена рассказала, что ее рейс из московского аэропорта Внуково в Стамбул задержали на семь часов, в результате чего у нее сорвалась командировка с двумя стыковками. По ее словам, в гостиницах мест для всех пассажиров не хватило, некоторые были вынуждены ночевать в аэропорту и спать прямо на полу.