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Врач дала несколько советов по приготовлению шашлыка

Соль при мариновании шашлыка делает мясо сухим, а ее избыток в сочетании с соленьями и соусами может привести к отекам и повышению давления. Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева.

Традиционно к шашлыку подаются свежие огурцы, помидоры, зелень.

Соль при мариновании шашлыка делает мясо сухим, а ее избыток в сочетании с соленьями и соусами может привести к отекам и повышению давления. Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева.

«Нежелательно добавлять соль при приготовлении шашлыка», — передает слова врача АИФ. Вместо соли лучше использовать специи, чеснок, лимонный или гранатовый сок — они придают мясу насыщенный вкус без вреда для здоровья. Она советует добавлять соль лишь за 5−10 минут до жарки, если без нее не обойтись. Бурляева добавила, что к шашлыку стоит выбирать богатые клетчаткой овощи: сельдерей, морковь, тыкву, которые помогают выводить холестерин и мочевую кислоту.

Чтобы шашлык получился ароматным и сочным, выбирайте свежее мясо и правильно его маринуйте. Мясо должно быть отменным на вид и упругим на ощупь.