Врач дала несколько советов по приготовлению шашлыка

«Нежелательно добавлять соль при приготовлении шашлыка», — передает слова врача АИФ. Вместо соли лучше использовать специи, чеснок, лимонный или гранатовый сок — они придают мясу насыщенный вкус без вреда для здоровья. Она советует добавлять соль лишь за 5−10 минут до жарки, если без нее не обойтись. Бурляева добавила, что к шашлыку стоит выбирать богатые клетчаткой овощи: сельдерей, морковь, тыкву, которые помогают выводить холестерин и мочевую кислоту.