Срочная новость.
Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом сообщили в Кремле. По словам лидера РФ, конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться.
Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом сообщили в Кремле. По словам лидера РФ, конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться.
Срочная новость.
Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом сообщили в Кремле. По словам лидера РФ, конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться.