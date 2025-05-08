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Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием

Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом сообщили в Кремле. По словам лидера РФ, конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться.

Срочная новость.

Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом сообщили в Кремле. По словам лидера РФ, конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться.