Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 9 мая

Сажали горох и другие бобовые — считалось, что посеянный в этот день горох будет особенно вкусным и урожайным. Готовили блюда из гороха — каши, супы и кисели, чтобы обеспечить семье сытость на весь год. Проводили обряды на защиту дома — развешивали у ворот и окон ветки рябины или крапивы, чтобы нечисть не проникла внутрь. Собирали первые лекарственные травы — особенно ценились чистотел и крапива, которые использовали в лечебных целях. Занимались уборкой и выметали сор из избы — это символизировало избавление от негативной энергии.