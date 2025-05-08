Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 9 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
9 мая в народном календаре носит название Глафира Горошница. Этот день связан с памятью святой Глафиры Амасийской, жившей в IV веке, а также с началом посевного сезона гороха.
В старину считалось, что 9 мая — важная дата для земледельцев, так как в это время начинались активные работы в поле.
Название «Горошница» день получил из-за традиции сажать горох, который считался одной из самых важных культур. Считалось, что горох, посаженный в этот день, даст богатый урожай. Также верили, что 9 мая — благоприятное время для других посевных работ, особенно бобовых культур. Погода в этот день могла предсказать, каким будет лето: солнечный день сулил теплое и урожайное лето, а дождь — затяжную непогоду.
Кроме земледельческих традиций, день связывали с защитой от нечистой силы. Люди верили, что в этот период активизируются злые духи, поэтому соблюдали особые обряды.
Что делали на Руси в этот день?
9 мая было наполнено как хозяйственными заботами, так и обрядами, призванными привлечь удачу и защитить дом от зла.
Сажали горох и другие бобовые — считалось, что посеянный в этот день горох будет особенно вкусным и урожайным. Готовили блюда из гороха — каши, супы и кисели, чтобы обеспечить семье сытость на весь год. Проводили обряды на защиту дома — развешивали у ворот и окон ветки рябины или крапивы, чтобы нечисть не проникла внутрь. Собирали первые лекарственные травы — особенно ценились чистотел и крапива, которые использовали в лечебных целях. Занимались уборкой и выметали сор из избы — это символизировало избавление от негативной энергии.
Чего не стоит делать в этот день, 9 мая?
С днем Глафиры Горошницы связаны не только добрые традиции, но и запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
Нельзя ссориться и сквернословить — считалось, что злые слова в этот день привлекают нечистую силу. Нежелательно давать в долг деньги или продукты — иначе благополучие уйдет из дома. Не стоит оставлять грязную посуду — это сулило разлад в семье. Запрещалось лениться — если пропустить посевные работы, урожай мог быть скудным. Нельзя убивать насекомых, особенно божьих коровок — они считались защитниками урожая.
Также в этот день избегали:
Переездов и дальних поездок без особой необходимости — верили, что дорога будет неудачной. Стрижки волос и ногтей — чтобы не «обрезать» свою удачу. Пустых разговоров и сплетен — это могло навлечь болезни.
Приметы погоды на 9 мая.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшие недели и даже урожайность.
Если день солнечный и теплый — лето будет жарким и засушливым. Если идет дождь — июнь и июль окажутся дождливыми. Утренний туман — к скорому потеплению. Гром гремит — к обильному урожаю зерновых. Много божьих коровок — год будет плодородным. Кукушка кукует громко и часто — скоро установится стабильное тепло. Листья на березе полностью распустились — можно смело сажать картофель.
Эти приметы помогали нашим предкам планировать сельскохозяйственные работы и готовиться к переменам погоды. Сегодня они могут стать интересным поводом понаблюдать за природой и вспомнить мудрость народных традиций.
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