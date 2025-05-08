В Запорожской области из-за обстрела ВСУ погиб инструктор центра «ВОИН» Рахманов

В ведомстве добавили, что Рахманов оказывал помощь раненым товарищам, которые пострадали из-за артобстрела со стороны украинской армии. При повторном обстреле он погиб сам. Его самоотверженность и мужество стали примером служения Родине для всех, кто его знал.