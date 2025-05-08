В Запорожской области из-за обстрела ВСУ погиб инструктор центра «ВОИН» Рахманов

В результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области трагически погиб инструктор военно-спортивного подготовки патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» Владислав Рахманов. Об этом сообщила пресс-служба центра.
В ведомстве добавили, что Рахманов оказывал помощь раненым товарищам, которые пострадали из-за артобстрела со стороны украинской армии. При повторном обстреле он погиб сам. Его самоотверженность и мужество стали примером служения Родине для всех, кто его знал.
«Рахманов был примером человеческой доброты, отваги и преданности. Его самоотверженный поступок — это образец служения Родине», — резюмировал командир центра «ВОИН» и участник СВО Андраник Гаспарян.
Отмечается, что Рахманов родился 14 февраля 1997 года в посёлке Ключевая Нижнесергинского района Свердловской области. С ранних лет он проявлял честность, мужество и стойкость характера. После школы он поступил в Екатеринбургский колледж физической культуры. После завершения учебы прошел срочную службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения.