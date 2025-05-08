В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет

«Накануне Дня Победы по решению оперативного штаба в Пензенской области были разосланы смс-оповещения о возможных ограничениях в работе сотовой связи 9 мая. Уточню, что речь идет о подключении к мобильному интернету в местах проведения массовых мероприятий. Просьба отнестись с пониманием, это делается для нашей с вами безопасности. Всенародный праздник Великой Победы не должен быть омрачен никакими ЧП. Телефонная связь работать будет, интернет-сообщение возобновится после окончания торжеств», — написал он в Telegram-канале.