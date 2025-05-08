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В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет

Доступ к мобильному интернету в Пензенской области могут ограничить 9 мая.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости. Доступ к мобильному интернету могут ограничить в Пензенской области в период проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Накануне Дня Победы по решению оперативного штаба в Пензенской области были разосланы смс-оповещения о возможных ограничениях в работе сотовой связи 9 мая. Уточню, что речь идет о подключении к мобильному интернету в местах проведения массовых мероприятий. Просьба отнестись с пониманием, это делается для нашей с вами безопасности. Всенародный праздник Великой Победы не должен быть омрачен никакими ЧП. Телефонная связь работать будет, интернет-сообщение возобновится после окончания торжеств», — написал он в Telegram-канале.

Мельниченко отметил, что рядом с местами праздничных торжеств будут дежурить специалисты служб экстренного реагирования.