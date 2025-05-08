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Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль

Орден и юбилейную медаль вручили 101-летнему ветерану из Дагестана в канун 9 Мая.

МАХАЧКАЛА, 8 мая — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени и юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Сергей Меликов вручил Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета РД I степени и юбилейную медаль “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Меликова рассказали, что ветеран в беседе с главой региона вспоминал свои 20 лет, бои, которые шаг за шагом приводили страну к Победе, и прошлогоднюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда немецкие “Тигры” стояли на Волоколамском шоссе, Верховный Главнокомандующий говорил: “Ни шагу назад! Победа будет за нами!”. Когда мы встретились с Путиным на награждении, он сказал те же слова: “Ибрагим-Паша! Победа будет за Россией!” — приводятся в сообщении слова ветерана.

Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова и другими наградами. В мае прошлого года Путин передал ему «Золотую Звезду» Героя России — этого звания ветеран удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.