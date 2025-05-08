Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль

Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова и другими наградами. В мае прошлого года Путин передал ему «Золотую Звезду» Героя России — этого звания ветеран удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.