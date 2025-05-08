Медведев заявил, что «Гарри Поттер» никак не связан с жизнью детей в России

По словам чиновника, ему не кажется, что такие книги плохие или написаны не талантливыми авторами — они попросту не соответствуют российской действительности. Он отметил, что отвлечь детей от развлекательных произведений и заинтересовать их более серьезной литературой сложно. При этом зампред Совбеза выразил мнение, что посвященные актуальным событиям, разворачивающимся во время драматичных для страны периодов истории, смогут привлечь даже детей.