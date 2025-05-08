Медведев заявил, что «Гарри Поттер» никак не связан с жизнью детей в России

Серия книг «Гарри Потер» и прочие подобные произведения никак не связаны с жизнью детей в России, поэтому важно заняться созданием качественной отечественной литературы для юных читателей. Об этом в четверг, 8 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам чиновника, ему не кажется, что такие книги плохие или написаны не талантливыми авторами — они попросту не соответствуют российской действительности. Он отметил, что отвлечь детей от развлекательных произведений и заинтересовать их более серьезной литературой сложно. При этом зампред Совбеза выразил мнение, что посвященные актуальным событиям, разворачивающимся во время драматичных для страны периодов истории, смогут привлечь даже детей.
— В детскую литературу надо вкладываться, сомнений нет, — передает слова Медведева РИА Новости.
Кроме того, вопросы среди политиков и чиновников в России вызывают не только книги. Так, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой оценить законность продажи кукол Monster High в гробах в магазинах детских товаров.