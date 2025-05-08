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Новый папа римский Лев XIV призвал верующих к миру

Новый папа римский впервые появился перед верующими после избрания.

Источник: Аргументы и факты

Новый папа римский Лев XIV, который появился 8 мая перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога, пишет РИА Новости.

«Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам! Помогите нам построить мосты диалога, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в мире навсегда», — сообщил новый папа римский.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Он был главой католической церкви с 2013 года.

Впоследствии в Ватикане состоялись выборы нового папы римского. Изначально кардиналы не смогли достичь результата. Однако 8 мая, на второй день заседания конклава, в Ватикане избрали нового понтифика. Им стал кардинал из США Роберт Прево. Он взял имя Лев XIV.