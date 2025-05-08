Новый папа римский Лев XIV призвал верующих к миру

«Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам! Помогите нам построить мосты диалога, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в мире навсегда», — сообщил новый папа римский.